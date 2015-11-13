Reformlar için yeni bir başbakan yardımcılığı kurulacak

YSK'nın, 4,5 aylık aranın ardından gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklamasının ardından, gözler yeni kurulacak hükümete çevrildi. Yeni hükümetin, önümüzdeki hafta gerçekleşek yemin töreninin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulması beklenirken, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, reformlarla ilgili yeni bir başbakan yardımcılığının kurulacağını açıkladı. Elvan, "Reformlardan sorumlu bir Başbakan Yardımcılığı oluşturulacak. Bazı bakanlıklarda yapılandırılmaya gidilebilir" dedi.

NTV'ye konuşan Lütfi Elvan, yeni bakanlığa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bakanlıklarımız gözden geçirilecek. Tüm bakanlıklar değil ama bazı bakanlıklar gözen geçirilecek. Bunun için bir yasal değişiklik gerekiyor. Bir yenilik olarak özellikle kamu yönetimi alanında yeni bir başbakan yardımcılığı oluşturulması düşünülüyor. Reform ve görev gücü altında, reformlardan sorumlu bir birimin oluşturulması düşünülüyor. Bu reformların izlenmesi sağlanacak. Bir başbakan yardımcısının önderliğinde bu reformlar tekter teker hayata geçirilecek. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Hükümet kurulduktan sonra bu gerçekleşecek. Çalışmalardan sonra sayın Başbakanımız veya hükümet sözcümüz bunu kamuoyuyla paylaşır diye düşünüyorum."