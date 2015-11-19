Reform paketi Yunan parlamentosunda



Yunanistan hükümetinin ek kredi yardımları karşılığında alacaklılarına taahhüt ettiği yeni reform paketi parlamentonun oyuna sunulacak. Hazineye ve Yunan bankalarının sermaye artırımına ayrılan 12 milyar Euro'luk kredi yardımlarının serbest bırakılması ek reformların onaylanması şartına bağlanmıştı. Yunan medyasında yer alan haberlerde reform taslaklarının onaylanacağına kesin gözüyle bakıldığı bildiriliyor.

Reformların parlamentodan geçmesi durumunda Euro Bölgesi maliye bakanları hazırlık grubunun Cuma günü ek kredi diliminin serbest bırakılmasına ışık yakması bekleniyor.

Reform paketinde, kredi borcunu ödeyemeyen borçluların konutlarının haciz edilmesi de öngörülüyor. Dar gelirli kesimin yüzde 25'ine istisna yapılması, Yunan şarabına litre başına 40 Cent'lik ek tüketim vergisi konması ve talih oyunlarından alınan vergilerin arttırılması da reform paketinde yer alıyor.

AMB üst sınırı düşürdü

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yunan bankalarına yapılan kredi yardımlarının üst sınırını yeniden düşürdü. Yunanistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada likidite yardımları üs sınırının 300 milyon Euro düşürülerek 85,7 milyar Euro'ya indirildiğini duyurdu.

Şubat ayında AMB tarafından normal likidite tedarik yolları kapanan Yunan bankaları merkez bankası tarafından ayakta tutuluyor. Merkez bankası likidite yardımlarını kendi riskine yapmakla birlikte AMB'nin bu işlemlere onay vermesi gerekiyor. Yunan bankaları ekonomik durgunluk ve geri dönmeyen krediler yüzünden sıkıntıya girmişti. Dört büyük Yunan bankasının toplam sermaye açığı 14,4 milyar Euro'yu buluyor.