'Reform paketi tartışılmadı'

T24- Avrupa Komisyonu, kamuoyunda referanduma sunulacak anayasa reformu paketi üzerinde yeterince tartışma yürütülmediği için Türkiye'yi eleştirdi.



Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne tam üyeliği için yargının yeniden düzenlenmesine destek verdiğini hatırlatan komisyon, buna rağmen reform paketine karşı çıkanlar ile yapılan istişarenin yetersiz olduğunu belirtti.



Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Angela Filote, "Reform teklifinden önce, toplumsal ve siyasi yelpazenin tümünü kapsayacak katılımcı bir istişare süreci yürütülmemesi üzücü" dedi.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin de, Türkiye'de "referandum kampanyasının" yürütülme tarzıyla ilgili endişe duyduğu kaydedildi.