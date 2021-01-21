Reform hazırlıklarında sona gelindi: Taslak dün Erdoğan'a sunuldu

Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AKP’li bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AKP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı AKP ‘li kurmaylar dün saat 15.00’da Beştepe’de düzenlenen reform toplantısına katıldı. Hürriyet'ten Gizem Karakış imzalı habere göre, taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak’taki AKP MYK toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

“AYM ve AİHM” düzenlemesi

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündemde. Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hâkim ve savcılara puanlama sistemi

Yeni düzenlemelerle, hâkim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak.

Tutukluluk süreleri

Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi. Avukatların taleplerini dinlediklerini aktaran AK Parti kurmayları, “Tutukluluk süresi ne kadarsa gizlilik de o düzeyde olacak” dediler.

Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.