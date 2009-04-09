Reflü ilaçları astım tedavisinde etkili değil

Doktorlar yaklaşık 20 yıldır astım hastalarının öksürük krizleri, aksırık ve soluğun kesilmesi gibi şikâyetlerinin bir kısmının reflüden kaynaklandığını düşünüyor ve bu nedenle astımlılara midenin ekşimesini ve yanmasını giderici ilaçlar öneriyordu. Ancak ABD'de yapılan bir araştırma, bu ilaçların astım hastalarına faydasının olmadığını gösterdi.Northwestern Feinberg Tıp Fakültesi'nden Dr. Lewis Smith ve ekibinin yaptığı araştırma, mideyle ilgili şikayetleri olmayan astım hastalarına asit giderici ilaçların verilmesinin gerekli olmadığını ortaya koydu.Bilim insanları, 24 hafta boyunca, 402 astım hastasının yarısına reflü hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç, diğer yarısına ise placebo verdi.İki gruptakiler de aynı sayıda astım krizi geçirdi, hastaların akciğerlerinde ve astım belirtilerinde fark görülmedi."New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan ve bugüne dek astım belirtilerinin tedavisinde asit giderici ilaçların etkisini belirlemek üzere yapılan en geniş çaplı araştırmaya imza atanlardan Dr. Smith, kullanılan asit giderici ilacın placebodan daha etkili olmadığını vurguladı.