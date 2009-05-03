Reflü çözümsüz değil

Mide, göğüs yanması, nefes almada güçlük, ileri aşamalarda ise kronik farenjit, sinüzit, alerjik astım gibi belirtiler veren ve erişkinlerin yüzde 20'sinde görülebilen reflü hastalığının laparoskopik nissen ameliyatı ile yüzde 90 tedavi edilebildiği bildirildi.



Acıbadem Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Ahmet Alponat, yaptığı açıklamada, halk arasında mide reflüsü olarak bilinen gastro özofageal reflü hastalığının, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olduğunu belirtti.



Reflünün, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklandığını ifade eden Alpolat, şunları söyledi:



"Erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinde reflü görülmektedir. Mide içeriği, midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle belirgin derecede asittir. Eğer onikiparmak bağırsağından mideye doğru safra geri akımı varsa, mideden yukarı çıkan içerik hem asit hem de safra içerir. Alkali özellikli olan safra da mide asidi gibi yemek borusunun tahrişine neden olur. Reflü hastalığı, asitli veya safralı mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini asitten koruyamaması nedeniyle oluşur."



Safra kesesi taşı, ülseri ve gastriti olan hastalarda reflünün görülebildiğini kaydeden Alponat, "Reflü hastalarımızın en sık dile getirdiği şikâyet mide yanmasıdır. Bunun yanı sıra göğüste yanma ve ekşime, ağza gelen acı tat, yemeklerden sonra ve tok yatıldığında rahatsızlık verici şişkinlik, geğirme, boğulma hissi ve çarpıntı şikâyetleriyle de hastalarımız gelmektedir" dedi.



Laparoskopik nissen ameliyatı



Alponat, reflünün ileri aşamalarda kronik farenjit, kronik sinüzit ve alerjik astıma yol açabileceğini belirterek, şöyle devam etti:



"Reflü hastalarını 1990'lı yılların başında denenen laparoskopik nissen ameliyatı ile tedavi ediyoruz. Laparoskopik nissen tekniği kronik reflü tedavisinde dünyada standart haline gelmiş durumda. Bu ameliyatla reflü hastaları yüzde 90 tedavi edilebiliyor. Ameliyat sonrası hasta çok kısa sürede iyileşebiliyor, aynı zamanda hastanın ağrısı çok az, olağan yaşama dönüşü çok daha hızlı oluyor."



Laparoskopik ameliyatın karından, ancak karın kesilmeden yapılan bir ameliyat olduğunu ifade eden Alponat, "Laparoskopik nissen ameliyatlarından 6 saat sonra hasta, odasında yürütülür. Geceyi hastanede geçiren hasta sabah hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra gün içinde taburcu edilir. Evine gittiğinde de yürüyüp kendi işini yapabilir. Hastaların yaklaşık yüzde 75'i ikinci gün sonrasında ağrı kesici gereksinimi duymaz. Hasta bir hafta boyunca sıvı ve yumuşak gıda tüketir. Yedinci günde pansumanları açılan hastanın ikinci haftanın sonunda yemekleri iyi çiğnemek ve yavaş yemek dışında bir kısıtlaması kalmaz" şeklinde konuştu.



(AA)

