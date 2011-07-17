T24 - Asmalımescit’in sembol isimlerinden biri olan meyhaneci Refik Aslan, hayata gözlerini yumdu.

Adını verdiği restorantta yüzlerce ünlü ismi ağırlayan Aslan, dün dostlarınca son yolculuğuna uğurlandı.



Refik Arslan, İstanbul Beyoğlu’nda Asmalımescit’teki Sofyalı Sokaktaki mekanını 62 yıl önce açtığından bu yana üç kuşak eskitti. Binlerce konuk geldi, geçti.. 70’li yıllarda Refik restoran’da entelektüeller Refik’te toplanır şiir, edebiyat, politika, sosyal ilişkiler üzerine tartıştığı bir mabet gibiydi. Yaşar Kemal, Abidin Dino, Can Yücel, Ömer Uluç, Muzaffer Akyol, Edip Cansever, Özdemir Asaf, Tezer Özlü, Orhan Peker, Halid Refiğ, Ayhan Işık, Orhan Pamuk, Murathan Mungan ve niceleri Refik müdavimleriydi. 62 yıl önce ilk meyhanesini açan Hemşinli Refik Arslan, bu kültürün Türkiye’de yeni kuşaklara taşınmasında öncülük eden isimlerin başında geliyordu. Refik Arslan önceki gün geçirdiği rahatsızlıktan hayatını kaybetti. Arslan sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sevenleri yalnız bırakmadı



Cumhuriyet’le yaşıt olan 1923 doğumlu Refik Arslan, New York Times gazetesinin kıdemli İstanbul temsilcisi Stephen Kinzer tarafından 2000 yılında cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti. Kinzer, bir söyleşisinde “Benim adayım Meyhaneci Refik” demişti. 1954’ten beri Beyoğlu Asmalımescit’te kendi adını taşıyan mekanında üç kuşaktan beri konuklarını ağırlayan 88 yaşındaki Refik Arslan’ın cenazesi Tarabya Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sevenleri Arslan’ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Yeğeni Yakup Arslan, “Çok üzgünüm. Asmalımescid babasını kaybetti. İstanbul terbiyesi ile yetişmiş bir insandı. İstanbul’un en önemli meyhanelerinden birinin 62 yıllık çınarıydı. Refik Baba’nın bize bıraktığı meyhane kültürü mirasına bundan sonra bizler sahip çıkacağız” dedi.





