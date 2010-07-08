-''REFERANDUMUN GÜVENLİĞİ BİZİM GÖREVİMİZ'' ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Bundan sonra hızlı bir referandum ortamı yaşanacaktır. Özellikle Bakanlığımız, bizler için yeni bir dönem. Referandum ortamının güvenliği bundan sonra temel görevlerimizden biri olacak'' dedi. Atalay, AK Parti Genel Merkezine girişinde gazetecilere parti adına gerekli açıklamaların yapıldığını ve söyleyeceklerinin kendi değerlendirmeleri olduğunu belirtti. ''İşin özüne girmesi Anayasa Mahkemesi'nin görevi değildir. Anayasa Mahkemesi yine bunu yapmıştır'' diyen Atalay, bunu onaylamanın mümkün olmadığını söyledi. Referandum sürecinin devam ettiğini ifade eden Atalay, ''Şu anda artık Anayasa Mahkemesi'nin kararı da çıkmıştır, hayırlı olsun. Bundan sonra hızlı bir referandum ortamı yaşanacaktır. Özellikle Bakanlığımız, bizler için yeni bir dönem. Referandum ortamının güvenliği bundan sonra temel görevlerimizden biri olacak. Zaten başlamıştı. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu. Atalay, bir gazetecinin, ''Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir yol kazası olarak değerlendirebilir misiniz?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Anayasa Mahkemesi'nin kararının içeriği, yaptığı değişikliklerle ilgili doğrusu işin, bizim maksadımızın Anayasa değişikliğindeki hedefimizin temelini çok fazla etkilemediğini ben görüyorum. Dolayısıyla bu paket, yine iyi bir Anayasa paketi. Yine iyi bir demokratik paket ve referandum da bu çerçevede olacak. Bu benim şahsi görüşüm.'' Atalay, Genel Merkezde değerlendirme olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise ''Arkadaşlar biz sürekli çalışıyoruz. Başbakanımız burada, arkadaşlar burada. Ben de katılıyorum onlara'' dedi. Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararla ilgili görüşlerinin sorulmasına karşılık, Erdoğan ile henüz görüşmediğini söyledi.