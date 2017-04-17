Referandumdan sonra TL, dolar karşısında ne yapacak, analistler ne diyor?

Başkanlık sistemini de getirecek 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin dün düzenlenen referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 51.4 oy oranıyla kabul edilmesinin ardından gözler Türk Lirası’na çevrildi.

Yapılan erken işlemlerde TL değer kazanırken; cuma günü 3.70 seviyelerinden kapanış yapan Dolar/TL paritesi 3.63 seviyesinden açılış gerçekleştirdi (Direnç: 3.6760-3.6840-3.6960; Destek:3.6600-3.6490-3.6400). Son bakışta Dolar/TL paritesi 3,67 seviyelerine geri yükseldi. Yurt dışındaki yatırım bankalarından gelen olumsuz TL analizleri ve ABD ile AB’nin seçim değerlendirmesi için AGİT raporlarını bekleyeceğini açıklaması, pariteye destek verdi.

Referandum sonuçlarını BloombergHT’ye değerlendiren uzmanlar, önümüzdeki günlerle ilgili şu yorumlarda bulundu.

"TL, 12 aylık dönemde

dolar karşısında 4 seviye zayıflayacak"

Goldman analisti Clemens Grafe:

‘Evet’ kararı piyasaları şaşırtmadı. Türk Lirası referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasına tepki olarak güçlenebilir. Ancak bu etki muhtemelen zayıflayacak.

Türk Lirası'nın 12 aylık dönemde dolar karşısında 4 seviyesine zayıflayabileceğine ilişkin tahminimizi koruyoruz.

Küresel finansal koşulların sıkılaşması ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi ile birlikte, marjinal faizlerin daha da artma durumunda kalacağını düşünüyoruz.

Kısa vadede, piyasanın, referanduma uyum için kabinede yapılabilecek değişikliklere ve Turkiye'nin gelecekteki AB politikasının yönüne odaklanacak.

AKP'nin mevcut durumda parlamentonun çoğunluğuna sahip olması ve referandum sonucunun çok yakın çıkmasından dolayı, kısa vadede yeni seçim olasılığı azaldı.

"TL’nin yükselişi erken seçim ihtimaline bağlı"

Nomura Plc ekonomisti İnan Demir:

Referandum sonuçları arasında az bir fark bulunması piyasalar tarafından erken seçime karşı bir argüman olarak görülebilir. AK Parti'nin meclisteki çoğunluğu erozyona uğrayabilir.

TL'nin güçlenmesini ve getiri eğrisindeki baskının artması bekleniyor. Yükselişin şiddeti erken seçim ihtimali ve parasal genişlemenin zamanlamasına bağlı.

"Yerel varlıklar için kısa vadede olumlu"

Raiffeisen Centrobank AG hisse senedi satış birimi yöneticisi Özgür Yaşar Güyüldar:

Referandum sonuçlarına göre büyük şehirlerde “hayır” oyunun ağırlık kazanması, AK Parti'nin erken seçimleri değerlendirmesi açısından motive edici değil. Erken seçim endişeleri artık geçerli değil.

Durum yerel varlıklar için kısa vadede olumlu.

Yatırımcı dikkatlerinin ekonomiye, cazip değerlemelere ve belirsizliğin kalkmasına ilişkin fiyatlamaya yönelmesi bekleniyor.

"TL, yılın ikinci yarısında

en iyi performans gösteren para olabilir"

Rabobank gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys:

Referandumun ardından siyasette süregelen belirsizlik “en azından kısa vadede” kalktı

TL'nin dolar karşısında 3.5561 seviyelerine kadar değer kazanması için alan var.

Bu yılın en kötü performans gösteren parası TL, -yurt içinda istikrarın sağlanması durumunda- yılın ikinci yarısında en iyi performans gösteren para olabilir.

"Lira, yıl boyunca kademeli olarak güçlenecek"

Nordea analisti Anders Svendsen:

Lira kısa vadede büyük bir ihtimalle trendin üzerinde volatilite sergileyecek, fakat siyasi belirsizliğin kademeli olarak azalmasıyla birlikte yıl boyunca kademeli olarak güçlenecek.

Siyasi riskler göz önünde bulundurulduğunda faiz oranları TL'yi desteklemek için yeteri kadar yüksek.

Gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Tatha Ghose:

Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte TL'de görülen yükseliş, kuru 3.60 seviyesinin altına çekebilir.

CDS spreadleri kısa vadede 215 baz puana yaklaşabilir. Bununla beraber söz konusu hareketler sürdürülemez.

Piyasalarda dikkatler, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu diğer siyasi zorluklara dönecek.

OANDA'nın kıdemli traderlarından Stephen Innes: