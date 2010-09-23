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Referandumda resmi sonuç açıklandı

Referandumun resmi sonuçları açıklandı. Buna göre sandıktan yüzde 57.88 'evet', yüzde 42.12 'hayır' oyu çıktı.

23 Eylül 2010 03:00

T24 - Referandumun resmi sonuçları açıklandı. Buna göre sandıktan yüzde 57.88 'evet', yüzde 42.12 'hayır' oyu çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sonuçlara göre, Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38 milyon 369 bin 99'u oy kullandı.

Sonuçlara göre halkoylamasına katılım oranının yüzde 73.71 oldu. Kullanılan oylardan 37 milyon 644 bin 37 oy geçerli, 725 bin 62 oy geçersiz sayıldı.

Geçerli oylardan 21 milyon 787 bin 244 oy "Evet", 15 milyon 856 bin 793 oy da "Hayır" çıktı. "Evet" oylarının geçerli oylara oranı yüzde 57.88, "Hayır" oylarının geçerli oylara oranı yüzde 42.12 olarak belirlendi.


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