“Referandumda ‘kedilerin’ trafolara girmemesi için önlem alındı mı?”

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a “Anayasa referandumu öncesi kedilerin trafolara girmemesi için önlem aldınız mı?” diye sordu

Tanrıkulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, “16 Nisan 2017 anayasa referandumu öncesi “kedilerin” trafolara girmemesi için alınan tedbirler var mıdır?” dedi.

Tanrıkulu’nun sorduğu sorular şu şekilde:

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesi Elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçe sayısı kaçtır? Elektrik kesintilerinin sebepleri nelerdir?

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesinde çeşitli illerde “Hayır” kampanyası yürütenlerin katıldıkları ve katılacakları programlarda elektriklerin kesilmesinin gerekçesi nedir?

-1 Mart 2017 tarihinden itibaren 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesinde çeşitli illerde “Hayır” kampanyası yürütenlerin katıldıkları kaç programda hangi gerekçelerle elektrik kesintisi yaşanmıştır? İlgili programların gerçekleşeceği yerlerdeki trafolara da mı “kedi” girmektedir?

-2013 – 2017 yılları arasında yıllar bazında Türkiye’de illere göre Hangi illerde “Kedi” sebebiyle elektrik kesintileri yaşanmıştır?

-16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖNCESİ “KEDİLERİN” TRAFOLARA GİRMEMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER VAR MIDIR? BU TEDBİRLER NELERDİR?

-Bakanlığınız, elektrik dağıtım şirketlerini 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesi gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarmış mıdır?