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Referandumda 'Evet' diyeceğini açıklayan Rıdvan Dilmen'e protesto: Anıyoruz... 1962-2017

Rıdvan Dilmen'in yayınladığı 'Evet' videosu tartışma yaratmıştı

27 Ocak 2017 03:19

Euroleague’in 20. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank'ın karşı karşıya geldiği maçta başkan sistemini getirecek anayasa referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan Rıdvan Dilmen protesto edildi.

Maç esnasında çok sayıda taraftarın kaldırdığı ve üzerinde "Anıyoruz... 1962-2017" yazan dövizlerde Rıdvan Dilmen'in efsanevileştiği yıllardan bir de fotoğrafı yer aldı.

 

Rıdvan Dilmen: Atatürk sevgimi kimse sorgulayamaz

 

Dilmen, "Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir" sözleriyle kendini savundu.

"Güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var" diyen Dilmen, "Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da (Recep Tayyip Erdoğan) görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in 'Evet' videosu:

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