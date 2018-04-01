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Referandumda "Evet" demişlerdi; HÜDA - PAR: Kürtler AKP'den rahatsız, ittifak için yüzde 50+1 hayal

"Bir Kürt esnaf, AKP'li vekile 'Ben hakkımı da, verdiğim oyu da helal etmiyorum' dedi"

01 Nisan 2018 16:11

HÜDA - PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP'nin MHP'ye yakın söylemlerinin Kürtleri rahatsız ettiğini, bu nedenle "cumhur ittifakı"nın yüzde 50+1'i geçmesinin mümkün olmadığını savundu. 

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına giden süreçte parti olarak "evet" diyeceklerini açıklayan Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde görüştüğü bir Kürt esnafın, AKP’li bir milletvekiline, “Ben hakkımı da verdiğim oyu da helal etmiyorum” dediğini aktardı.

KRT'den Çağlar Cilara’ya konuşan Yapıcıoğlu, Kürtlerin önemli bir kısmının korkularından sesini çıkaramadığını ve suskun olduklarını, kendi görüşlerini söylemeye cesaret edemediklerini söyledi.

Kürtlerin AKP’nin söyleminden memnun olmadığını dile getiren Yapıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Hükümet MHP söylemine kayarsa yüzde 50+1 hayal olur çünkü o söylemin birleştirici bir tarafı olmaz. Ciddi bir Kürt oyu var onları kaybederlerse yüzde 50+1’i bulmaları mümkün değil.”

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