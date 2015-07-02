Referandumda 'evet' çıkarsa Varufakis istifa edecek

Bloomberg TV'ye çıkan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, halkın referandumda uluslararası kreditörlerin taleplerine "evet" demesi halinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Varufakis, Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin geri çekilmesini de ihtimaller arasında saydı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, "Seçmen 'evet' derse buna saygı gösteririz. Ancak kreditörlerin tasarruf ve reform koşullarını uygulamamızı kimse bizden beklemesin. Yunan halkı aşağılanan bir başbakan istiyorsa koltuğun epey talibi var. Ama bu ben olmayacağım" açıklamasını yapmıştı.

Referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip etmedikleri sorulacak. Tsipras iş başına gelirken kemer sıkma politikalarına son verme sözü vermişti.