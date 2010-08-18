'Referandum umurumda bile değil'

T24- Yaz konserlerinin ardından karavanıyla tatile çıkan Volkan Konak, Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na gelerek göl kenarında balık tutup, mangal yaparak stres attı. DHA muhabiri ile söyleşi yapan Volkan Konak, referandum'dan müziğe kadar birçok konuda konuşu. 12 Eylül’de yapılacak referandumu eleştiren Volkan Konak, “Bu referandum sadece fauldür, illüzyondur ve tamamen yalandır. İnsanların ekonomik sorunları var, düş kırıklıkları var. Anadolu insanı asil ve aziz. İçine atıyor belli etmiyor, gözyaşlarını içine akıtıyor. Millet perişan kardeşim. Tutturmuşlar evet- hayır diye. Referandum umurumda değil” dedi.
Volkan Konak'ın DHA muhabiri ile yaptığı söyleşi şöyle devam ediyor...
Yaz
dönemindeki çok yoğun konser trafiğinin ardından tatile çıktığını belirterek, “Burada stres atıyorum. Yalın ayak toprakta yürüyorum. Enerjimi boşaltıyorum. Topraklama yapıyorum” dedi. Karavanda yaşamayı dünyalılık ve özgürlük olarak nitelendiren Volkan Konak, “Onunla kaşiflerin macerasını hissediyorum. Daha dünyalı oluyorum, sevgi dolu oluyorum, otu, böceği, yıldızı herşeyi seviyorum. Bizden zarar gelmez. Bizler sanatla uğraşıyoruz” diye konuştu.
Doğan Grubu'nun satışta birincilik ödülü aldım
Korsana rağmen albüm satış rakamlarının iyi olmasını hayranlarının sevgisi olarak değerlendiren Volkan Konak, “Ben şahsen korsan almam. Niye? Ben o kişiyi seviyorsam yazık değil mi onun emeğine. Para ona gitmiyor. Bilinçli dinleyiciye hitap ettiğimiz için bu yıl Doğan Grubu’ndan satışta birincilik ödülü aldım. Koşuyorsunuz, yarışı başarıyla bitiriyorsunuz. Madalyayı da alayım. Bu insanların teveccühü ile
birinci sırada bitirdik. Bizim dinleyicimiz raftan alıyor. Kendisine saygısı var” diye konuştu.
9-10 ay içerisinde yeni albüm çıkacak
Yeni albüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Volkan Konak, “Kafamızdaki hayal ve döngü bitmez. Sonbaharda yumurtlama dönemine başlayacağız. 9-10 ay içerisinde albüm çıkar. Çıkmazsa da acele etmeyeceğim. Çünkü dinleyicilerimize yalan duygular beslemedik. Hep güzel duygular besledik. Albüm içime sinmezse ne zaman hazır olursa o zaman çıkacak. Ama büyük ihtimalle 2011’de çıkacak” dedi.
Millet perişan
12 Eylül’de Anayasa değişikliği için yapılacak referandumla ilgili eleştirilerde bulunan Volkan Konak, şöyle konuştu: “Referandumu samimi bulmuyorum. Bu evet- hayır işi numara. Eğer halka bir referandum yapıyorsanız, lütfen kenara çekilin ve susun. Halkı germeyin, halk karar versin. Bundan daha doğal bir şey var mı? Yine halka bırakılmıyor ve yine evet- hayır mitingleri yapılıyor. O zaman bu referandum değil, bu seçim. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada başka ikballer var, başka beklentiler var. Bunun arkası başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçimini halk yapar değil mi? Halk gider sandık başına evet ya da hayır. Ama onu da halka bırakmıyorlar. Yine halkın duygularıyla oynuyorlar. Yine halkı kırıp döküyorlar, geriyorlar, negatif enerji pompalıyorlar. Biz sanatla uğraşıyoruz, insanlara umut olmaya çalışıyoruz. İnanın zorlanıyoruz artık. Öyle bir hale geldi ki insanların yüzü düşmüş. Referanduma asla inanmıyorum. Asla katılmıyorum. Benim oyum zaten bellidir. Referandum anlamında söylemiyorum. Hayatta oyumu hiç zarfa koymadım. Tepkimi, sevgimi, fikrimi net söylemişimdir ama bu referanduma katılmıyorum. Bu referandum sadece fauldür, illüzyondur ve tamamen yalandır. İnsanların ekonomik sorunları var, düş kırıklıkları var. Anadolu insanı asil ve aziz. İçine atıyor belli etmiyor, gözyaşlarını içine akıtıyor. Millet perişan kardeşim. Tutturmuşlar evet- hayır diye. Referandum umurumda değil.”
Röportajın ardından gazetecilerle şakalaşan Volkan Konak, “40 kilometre uzaktan üşenmeden geldiniz. Deli misiniz kardeşim. Daha yemek yapacağım. Yumurta yapacağım. Akşam mangal yapacağım, balık tutacağım” dedi. Balık tutup mangal yaparak stres atan Volkan Konak geceyi göl kenarında geçirdi.