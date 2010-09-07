Referandum sonuçları incelenecek

T24- Kırgızistan'da Roza Otunbayeva hükümeti, devrik lider Kurmanbek Bakiyev döneminde yapılan parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri ile referandumun sonuçlarının yeniden incelenmesine karar verdi.



İçişleri Bakanı Kubatbek Baybolov, yaptığı açıklamada, 2007 yılında yapılan parlamento ve devlet başkanlığı seçimi ile referandum sonuçlarında ihlaller olduğu şüphesiyle dava açıldığını belirtti.

Baybolov, dava sonucunda usulsüzlük yapıldığının anlaşılması halinde suçluların cezalandırılacağını kaydetti.

Önümüzdeki seçimlerin şeffaf bir ortamda geçmesi için büyük gayret göstereceklerini de kaydeden Bakan Baybolov, bu genel seçimlerde devletin imkanlarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kırgızistan'da muhalefet, 2007 yılındaki seçim sonuçlarını adil bulmamıştı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da, son yıllarda Kırgızistan'daki seçimlerin demokratik olmadığını belirtmişti.

Ülkede 7 Nisan'da Kurmanbek Bakiyev iktidarının devrilmesinin ardından yönetim muhalefetin eline geçmişti.