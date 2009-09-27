Referandum sonuçlandı

Anket sonucunda 1003 vatandaş caddenin trafiğe kapatılmamasını, 800'ü ise kapatılmasını istedi. Sonuçlar, Belediye Meclisi'nde değerlendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler 7. Cadde'nin trafiğe kapatılıp kapatılmamasına ilişkin yapılan ankette, 1003 vatandaş caddenin trafiğe kapatılmamasını, 800'ü ise kapatılmasını istedi.

7. Cadde'nin girişindeki akaryakıt istasyonunun karşısındaki geniş alanda kurulan 12 bilgisayar ve 22 sandıkla yapılan anketin sonuçları noter huzurunda açıklandı.

Her hane ve işyerinin 1 oy kullanabildiği ankete, 1831 kişi katıldı. 1003 kişi caddenin trafiğe kapatılmaması yönünde oy verirken, 800 kişi caddenin trafiğe kapatılması yönünde oy kullandı. Ankette, 28 oy da boş çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankaya Belediyesi'nin caddenin trafiğe kapatılması yönünde karar aldığını, konunun daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de gündemine geldiğini hatırlattı.

Meclis toplantısında, ''bu durumun cadde sakinlerine sorulması gerektiği yönünde oybirliğiyle karar alındığını'' belirten Ölmez, oylama sırası ve sonrasında Çankaya Belediye Meclisi üyelerinin oylamaya ilgi göstermemesini eleştirdi.

Anketten çıkan sonucun bir sonraki belediye meclis toplantısında ele alınmasını beklediklerini ifade eden Ölmez, ''Karar Ankaralılar'a hayırlı olsun'' dedi.

Ankette yer alan sorular

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anket çalışmasında vatandaşlara sorulacak sorular şöyle:

1- Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7. Cadde) trafiğe kapatılarak yaya bölgesi haline getirilsin mi?

2- Bahçelievler 7. Cadde trafiği için aşağıdaki şartlardan en uygun olanı sizce hangisidir? (Araç trafiğine kapanış saatleri)

3- Binanızın özel araç park yeri var mı?

4- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, 7. Cadde'yi dik kesen 7. (eski 27.) Sokak, 61. (eski 29.) Sokak, 69. (eski 17.) Sokak ve 54. (eski 6.) Cadde'den devamlı trafik akışına hız bariyeri konulmak suretiyle izin verilsin mi?

5- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, Cadde'ye bir nostalji treni konulsun ister misiniz?

6- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, Cadde'de yeni bir peyzaj düzenlemesi yapılmalı mı?

7- 7. Cadde trafiğe kapatılırsa aydınlatma yoğun mu olmalı, yoksa loş bir ışık sistemi mi gerekli?

8- 7. Cadde'de müzik yayını olmalı mı?

9- 7. Cadde trafiğe kapatılırsa Büyükşehir Belediyesi hafta sonu caddede değişik etkinlikler yapmalı mı?

10- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa caddeye konulacak bankların sayısı çoğaltılmalı mı?

11- Bahçelievler 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması projesi kapsamında, tekrar ele alınacak olan Gökkuşağı Rekreasyon Alanı'nın ne şekilde değerlendirilmesini istersiniz?

-Öğrencilere yönelik bilimsel kitap satış yeri

-Ressamlar ve heykeltıraşlar için sanat sokağı

-Elçiliklerin ülkelerini tanıtacağı bir satış alanı

-Ayakkabıcılar çarşısı

-Elektronikçiler çarşısı

-Hiçbiri

12- Gökkuşağı Rekreasyon Alanı için sizin başka bir öneriniz var mı?