Referandum sonrası Habur’da araç yoğunluğu 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK\'ta Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin tepkilere rağmen dün yaptığı bağımsızlık referandumu ardından Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu görüldü.

Irak\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin, Irak merkezi yönetimi ve uluslararası tepkilere rağmen yaptığı bağımsızlık referandumu ardından Kuzey Irak\'a açılan Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda araç yoğunluğu görülmeye başladı. Irak\'a geçirilmek istenen akaryakıt tankerleri ve yük taşıyan TIR’lar, Habur Gümrük sahası önüne yığılmaya başladı. Kapı önünde bekleyen bazı araç şoförleri araçlarından inerek sıralarının kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü. Yetkililer, Irak tarafından Türkiye’ye girişlerde bir sorun olmadığını bildirdi.



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