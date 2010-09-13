-REFERANDUM SONRASI BORSADA RALLİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, 62.032,22 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 62.000 puana ulaştı. 6 Eylül Pazartesi 61.100,96 puandan tüm zamanların rekoruyla kapanan Endeks, bugünkü 1. seans açılışında 1.297,00 puan ve yüzde 2,14 artışla tüm zamanların rekoru olan 61.905,08 puana çıktı. İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından hızlı bir yükselişe girerek ilk 15 dakika içinde 62.032,22 puana kadar çıkarak yeni bir seans içi rekoru kırdı. Bundan önceki seans içi en yüksek seviye 61.253,85 puanla 3 Eylül Cuma günü 2. seansta görülmüştü.