Referandum için 3 tarih ön plana çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta onaylaması beklenen partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği teklifi referandumu için üç tarihin söz konusu olduğu öne sürüldü. Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre söz konusu olan bu tarihler 2 Nisan, 9 Nisan ve 16 Nisan olarak niteleniyor.

2 Nisan’a yetişebilse, ki bu seçenek düşmüş görünüyor, o zaman YSK seçim takvimi 2 Şubat’ta başlayacaktı. Olsaydı; referandum için tarih 2 Nisan olacaktı. Dolayısıyla YSK’nin seçim takvimi de 2 Şubat’ta işlemeye başlayacaktı.

Referandum 9 Nisan olursa, takvimin başlangıcı 9 Şubat olur, seçmen listeleri de 11 Şubat’ta askıya çıkar ve 19 Şubat’a kadar askıda kalır.

Referandum 16 Nisan’da yapılırsa bu tarihleri 1 hafta ileri almak gerekir. Yani şu anda bu tarihlerin hepsi değişken.