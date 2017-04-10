Referandum günü trafolara ‘kedi’ önlemi; 17 bin kişi görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan’da yapılacak referandum için ülke genelinde alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Soylu, ülke genelinde trafoların korunması için toplam 17 bin 674 personelin görevlendirildiğini söyledi.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde elektrik kesintilerinin yaşanmasıyla ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Espri yapmıyorum, trafoya kedi girdi” demişti.

16 Nisan Pazar günü, 55 milyon 319 bin 222 seçmenin, ülke genelinde kurulacak olan 167 bin 140 sandıkta oy kullanacağını söyleyen Soylu, sandık güvenliği adına gereken bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.

“İhtiyaç halinde 6 bin asker…”

Güvenliğin sağlanması için 251 bin 788 emniyet personeli ve 128 bin 445 jandarma personeli olmak üzere toplam 380 bin 223 personelin görevlendirildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca 26 ilde, 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmiştir.

“Bütün bunlara ilaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, ihtiyaç olması halinde takviye olarak planlanmıştır."

“Trafolara güvenlik, siber saldırılara önlem”

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunması için 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir.

“Siber saldırılara karşı ise ilgili birimler 24 saat esasına göre çalışacaklardır."

“Sandık kurulacak yerlere kamera”

"Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır.

“Oylamalara gölge düşürmek maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakmalara karşı gerekli güvenlik tedbirleri temin edilmiştir.

“Sandık seçmen listeleri, bulunduğu yerlerde korunarak, askıdan indirilinceye kadar yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

“Güvenlik kameraları konusuna ayrı bir önem verdik. Sandık kurulacak olan binaların teknik alt yapısı gözden geçirilerek, binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameralarının hazır edilerek, çalışır halde bulunması sağlanmıştır."

“Eğlence yerleri kapalı”

"16 Nisan günü bütün umumi eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı tutulacaktır.

“Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir.

“Oyların sayımı sırasında planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bir elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır.

“Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirler planlanmıştır."