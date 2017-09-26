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Ekonomi

Referandum gerginliğinin azalmasıyla dolar ve euro düştü, Borsa çıkışta

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından, gerginliğin azalmasıyla dolar ve euro dünkü düzeylerinden inişe geçerken, Borsa güne artışla

26 Eylül 2017 13:15

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından, gerginliğin azalmasıyla dolar ve euro dünkü düzeylerinden inişe geçerken, Borsa güne artışla başladı.
Referandumun ardından gerginliklerin azalmasıyla dolar 3.55 lira sınırından 3.53 lira, euro da 4.21 liradan 4.19 lira düzeyine kadar çekildi.
Buna karşılık, referandum gününü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, referandum ertesine yüzde 0.57 yükselişle 102 bin 849 puandan başladı.

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