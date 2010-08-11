Referandum anketinden 'hayır' çıktı

T24 - Sonar Araştırma Şirketi'nin 12 Eylül 2010'da yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu anketinde çok küçük bir farkla da olsa 'hayır' çıktı. 25 ilde yaklaşık 4000 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre referanduma katılanların yüzde 50.87'si hayır oyu vereceğini açıklarken, evet diyenler yüzde 49.13 oranında kaldı.





REFERANDUM ANKETİ





AKP seçmeni, CHP'nin yüzde 7'si, SP'nin büyük çoğunluğu ve MHP'li seçmenin yüzde 25'i ile BBP'lilerin büyük çoğunluğu evet yönünde oy kullanacağını beyan ederken, referandumda oy tercihini belirtmeyen / boykot edeceğini söyleyenlerinde genel içindeki oranı ise yüzde 5.1'de kaldı.





Araştırma; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde yapıldı. 25 il ve 41 köyde gerçekleştirilen anketlerde, %20’si kır özelliği taşıyan ilçe ve köy merkezleri baz alındı.

Sonar Araştırma Şirketinden yapılan açıklamaya göre; çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4,000 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi, denildi.