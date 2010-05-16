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Yaşam

Referandum Akdamar'da ayini erteledi

Akdamar Anıt Müzesi'nde, 12 Eylül'de yapılması planlanan ayin, halk oylaması nedeniyle 19 Eylül'e ertelendi.

16 Mayıs 2010 03:00

T24- Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Anıt Müzesi'nde, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılması planlanan ayin, halk oylaması nedeniyle 19 Eylüle ertelendi.

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan ile telefonla görüşen Vali Münir Karaloğlu'nun, Akdamar Anıt Müzesi'nde 12 Eylül tarihinde yapılacak ilk ayinin, halk oylamasıyla aynı güne denk gelmesi nedeniyle 19 Eylülde yapılmasını teklif ettiği belirtildi.
Ermeni cemaatinin teklifi olumlu karşıladığının kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:
''Kültür Bakanlığı ve Van Valiliği'nin girişimleri sonucu 12 Eylül 2010'da Akdamar Kilisesi'nde Ermenilerin yapacağı ilk ayin, aynı gün Anayasa değişiklik paketinin oylanması için yapılacak referandum nedeniyle tehlikeye düşmüştü. Bunun üzerine harekete geçen Vali Münir Karaloğlu, referandum tarihinin belirlenmesinin ardından telefonla Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan'ı aradı. Karaloğlu, Başpiskopos Ateşyan'a, daha önce mutabık kaldıkları 12 Eylülde referandum yapılacağını, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların oy kullanamama riski olduğunu anımsatarak, Ermeniler için bir sorun oluşturmaması halinde kilisedeki ayinin, bir hafta sonraya yani 19 Eylülde yapılması teklifini iletti. Ateşyan da ayinin ihtiyaçtan dolayı bir hafta sonraya alınmasının herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirterek, 19 Eylül tarihinin kendileri için uygun olabileceğini söyledi.''
Açıklamada, Vali Karaloğlu'nun, Ateşyan'ın yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ettiği ve yapılan hazırlıkların yeniden gözden geçirildiği konusunda bilgi verdiği ifade edildi.

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