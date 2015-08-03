'Refah'ta Kürtlerin hak mücadelesi Asiltürk zihniyetine kalmasaydı, a böyle Sırrı Süreyya'nın eline düşmezdik'

HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “hak arama mücadelesi Refah Partisi, Oğuzhan Asiltürk zihniyetine teslim olmasaydı biz hâlâ Refah Partisi'nde olurduk. (Sırrı Süreyya Önder'e dönerek) A böyle Sırrı'nın da eline düşmeyecektik” dedi.

Bugünkü (3 Ağustos 2015) Zaman gazetesinde Doğan Ertuğrul’un sorularını yanıtlayan Tan, “Bize ‘Siz niye bu sosyalistlerle ateistlerle birlik oluyorsunuz, diyorlar. Bunun bir hak arama mücadelesinde ortaklık olduğunu anlayamadılar” ifadelerini kullanarak, “ne İslamcılar ateist ne de ateistler İslamcı oldu” dedi.