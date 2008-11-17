Refah seviyesi yükseldikçe çocuklar şişmanlıyor

Gebelikte şeker bebeği obez yapıyor

Uykusuz kalan çocuk şişman oluyor

Çocukların geleceği fazla kilolarla kararmasın

Çocuklarda kilo artışına dikkat

52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, çocukların, güneydoğuda beslenme yetersizlikleri, şehirlerde ise şişmanlık nedeniyle risk altında olduğunu söyledi.Türkiye’de refah seviyesinin artmasıyla özellikle kentlerde sosyal yaşantının değiştiğine dikkati çeken Hasanoğlu, hem annesi hem de babası çalışan çocukların hazır gıdaları tercih ettiğini ifade etti.Gelir düzeyinin yükselmesiyle çocukların yürümekten vazgeçtiğini, evdeki zamanlarının çoğunu televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdiğini belirten Hasanoğlu, “Maalesef son yıllarda, özellikle şehirlerde şişmanlık çocuklarımız için büyük sorun olmaya başladı” diye konuştu.Şişman çocukların erişkinlik döneminde hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinin diğer çocuklara göre daha fazla olduğunu bildiren Hasanoğlu, obezitenin özellikle ergen yaşta psikolojik sorunlara da kaynaklık ettiğini kaydetti.Prof. Dr. Hasanoğlu, Türkiye genelinde her 100 çocuğun 7’sinin obez olduğunu, bu oranın şehirlerde yüzde 10’un üzerine çıktığını söyledi.Şehirlerde, çocuklardaki obezitenin ciddi bir tehlike haline geldiğini ve bunun önlenmesi için çalıştıklarını belirten Hasanoğlu, anne, baba, öğretmen ve çocukların eğitilmesi gerektiğini vurguladı.