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Sağlık

Refah seviyesi yükseldikçe çocuklar şişmanlıyor

Refah seviyesinin yüksek olduğu şehirlerde çocuklardaki şişmanlık oranının arttığını belirten Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, &ldqu

17 Kasım 2008 02:00

Refah seviyesinin yüksek olduğu şehirlerde çocuklardaki şişmanlık oranının arttığını belirten Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, “Türkiye genelinde her 100 çocuğumuzun 7’si obez” dedi. 

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52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, çocukların, güneydoğuda beslenme yetersizlikleri, şehirlerde ise şişmanlık nedeniyle risk altında olduğunu söyledi.

Türkiye’de refah seviyesinin artmasıyla özellikle kentlerde sosyal yaşantının değiştiğine dikkati çeken Hasanoğlu, hem annesi hem de babası çalışan çocukların hazır gıdaları tercih ettiğini ifade etti.

Gelir düzeyinin yükselmesiyle çocukların yürümekten vazgeçtiğini, evdeki zamanlarının çoğunu televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdiğini belirten Hasanoğlu, “Maalesef son yıllarda, özellikle şehirlerde şişmanlık çocuklarımız için büyük sorun olmaya başladı” diye konuştu.

Şişman çocukların erişkinlik döneminde hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinin diğer çocuklara göre daha fazla olduğunu bildiren Hasanoğlu, obezitenin özellikle ergen yaşta psikolojik sorunlara da kaynaklık ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Hasanoğlu, Türkiye genelinde her 100 çocuğun 7’sinin obez olduğunu, bu oranın şehirlerde yüzde 10’un üzerine çıktığını söyledi.

Şehirlerde, çocuklardaki obezitenin ciddi bir tehlike haline geldiğini ve bunun önlenmesi için çalıştıklarını belirten Hasanoğlu, anne, baba, öğretmen ve çocukların eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

(AA)

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