Refah Partili eski bakanın kızı CHP’ye katılıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğü görevinden alan Refah Partili eski Çalışma Bakanı Necati Çelik'in kızı Esra Çelik, CHP'ye katılıyor. Esra Çelik, "Muhalefet yapabileceğim bana en yakın parti CHP" diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Milli Görüşçü eski Çalışma Bakanı Necati Çelik'in kızı Esra Çelik, CHP'ye üye oluyor. Esra Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aracılığıyla, CHP üyesi olmaya karar verdi. Tekin, "Esra Hanım bana gelerek, ‘Çocukken babam hep anlatırdı. Kemal Bey'i çok seviyordu ancak baskılara dayanamadı. Partinize katılmak istiyorum' dedi. Yakında üyemiz olacak" diye konuştu.

"Muhalefet yapacağım"

CHP'ye üye olacağını doğruluyan Esra Çelik ise şunları söyledi:

"CHP'ye üye olacağım. Üst düzey yönetici asistanıydım. Şimdi iş arama sürecindeyim. Aslında siyasetçi olmak için yetiştirildim. Uluslararası ilişkiler mezunuyum ama babamın kariyerinden dolayı ve yaşadıklarını tecrübe ettiğim için siyasetten uzak kalmayı tercih ettim. Şimdi ise gelinen noktada ya bu ülkeyi terk edeceğiz ya da bu ülke için bir şeyler yapacağız. Apolitik olmak mümkün değil artık. Muhalefet yapabileceğim en yakın parti de CHP."

Mahkeme durdurmuştu

Kılıçdaroğlu, 1996'da Necati Çelik tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, mahkemeye başvurmuş ve yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Davanın temyizi üzerine Danıştay da yürütmeyi durdurma kararını onamış ancak Kılıçdaroğlu, görevine başlatılmamıştı. CHP lideri, 1999'da kendi isteğiyle emekli olmuştu.