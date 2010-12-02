-REESE WITHERSPOON DA ŞÖHRETLER KALDIRIMINDA LOS ANGELES (A.A) - 02.12.2010 - Oscar Ödülü sahibi ABD film yıldızı Reese Witherspoon da ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı bulunan ünlüler arasındaki yerini aldı. Witherspoon, düzenlenen törenle Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhretler Kaldırımı'nda kendisine ayrılan 2 bin 425'inci yıldızın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Rol aldığı ''Pleasantville'', ''Cruel Intentions'', ''Sweet Home Alabama'' ve ''Legally Blonde'' filmleriyle sinema dünyasında kendisinden sık sık söz ettirmeyi başaran Witherspoon, ABD'li ünlü şarkıcı, söz yazarı, aktris ve komedyen June Carter Cash'i canlandırdığı ''Walk the Line'' adlı filmle, 2006 yılında en iyi kadın oyuncu dalında Oscar Ödülünü kazanmıştı.