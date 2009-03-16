Reel sektöre kredi sunacak yeni paket geliyor

KOSGEB'in paket kapsamında 75 milyon TL'lik yeni bir finansman imkanına kavuşturulduğunu dile getiren yetkililer, bunun dışında "bütçe imkanlarını" dikkate alan yeni bir çalışmanın daha yürütüldüğünü söylediler. Bir süre önce bankalar, verdikleri kredileri şirketlerden geri çağırmışlardı. Şimdi ise finans kesiminin reel sektöre kredi açamadığından yola çıkılarak, bu kredi akışkanlığını sağlayacak yeni bir düzenlemenin hazırlığına başlanıldığı belirtildi. Bu çalışmanın ‘mekanizma' kurmaya yönelik olacağını anlatan yetkililer, KOBİ'lerin de içinde olduğu reel sektöre daha kolay kredi verilmesinin yolunun açılacağını belirttiler. Yetkililer, bunun bankacıların istediği munzam karşılıkların 2 puan daha düşürülmesi ile ilgisinin olmadığını kaydettiler. Munzam karşılık oranlarının düşürülmesinin bütçe ile ilgili olmayacağını, Merkez Bankası'nın rezervlerini etkileyecek bir düzenleme olacağının altı çizildi.Konuya yakın kaynaklar ise hükümetin çalıştığı modelin, kredi maliyetlerini düşürücü bir çalışma olabileceğini ya da Kredi Garanti Fonu AŞ. üzerinden bazı yeni teşvik unsurlarının devreye girmesinin mümkün olabileceğini kaydettiler. Uzmanlar, KGF A.Ş'nin yeniden yapılandırılmasının gündeme gelebileceğine dikkat çektiler. Bankaların son dönemde kredi verirken bazı standartları yükselttiğini anlatan kaynaklar, aslında kredi talebinin de pek olmadığını vurguladılar. Uzmanlar özellikle KOBİ'lerin kullandıkları kredilerin yeniden yapılandırılmasını istediklerini belirterek, bu isteğin dikkate alınmasının daha yerinde olacağını anlattılar. Daha önce gerçekleştirilen İstanbul ve Ankara Yaklaşımlarında, vergi-SSK gibi kamu alacağının yeniden yapılandırmaya dahil edilmediğini, belki bu sefer yeniden yapılandırmaya dahil edilebileceğini, bankaların da bu konuda hep talepkâr olduğu belirtildi.İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Krizde Banka Refleksi ve Yansımalar" başlıklı raporuna göre, 2008'in ortalarında dış kaynaklı kredi bulamadığı ve geri dönüş riski arttığı için kredi musluğunu kapatan bankalar 2009'da da 2001 krizindeki deneyimlerini konuşturuyor. 2001'de yeni kredi olarak reel sektöre 14.8 milyar TL veren finans sektörü, bu rakamı 2002'de 8.9 milyar TL'ye indirirken, daralmanın yüzde 40 olduğu görüldü. 2008'de reel ekonomiye 84.6 milyar TL yeni kredi kullandıran bankalar, 2009'da da 2002'deki gibi verdiği kredi miktarını yüzde 40-50 azaltması bekleniyor. Son yıllarda kredi payında en büyük daralma, açık arayla tekstil sektöründe olurken, ticari kredilerin gözdesinin ise taşımacılık ve depolama olduğu tespit edildi.