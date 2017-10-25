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Ekonomi

Reel kesim güveni Ekim'de 2.1 puan azalarak 109.5'e düştü

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1 puan artarak 112

25 Ekim 2017 19:18

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1 puan artarak 112.2 oldu.
Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100\'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.
Merkez Bankası açıklamasında, \"Sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir\" denildi.
 

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