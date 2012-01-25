-Reel kesim güven endeksi arttı ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Reel kesim güven endeksi, 2012 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 101,8 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişat endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stok miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti.