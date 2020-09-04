Reel efektif döviz kuru 23 ayın dibine indi

Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru ağustosta TÜFE bazlı yüzde 6.7 gerileyerek 63.71 seviyesine indi.

Dünya'nın haberine göre, efektif kur 23 ayın dibine gerilemiş oldu. Endeks en son bu seviyesinin altına ABD ile rahip Brunson krizinin yaşandığı ve liranın değer kaybettiği 2018 yılı Eylül ayında 62.58 puan ile inmişti.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 63.71 puana geldi.



TÜFE bazlı reel döviz kuru Temmuz'da 68.52 puandan 68.31 puana revize edildi.

Reel efektif döviz kuru Merkez Bankası'nın para politikalarını belirlemede dikkate aldığı önemli endekslerden biri. Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre liranın reel değişimini tespit etmek için hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim Merkez Bankası'nın TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından piyasalarda yakından takip ediliyor.