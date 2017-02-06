Reel efektif döviz kuru 14 yılın en düşük seviyesine indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla azalarak 88,17'ye indi. Bu arada bir önceki ay 92.16 olarak açıklanan veri 92.13'e revize edildi. Bu veriler ışığında, reel efektif döviz kuru, 14 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi ise ocakta bir önceki aya göre 2,27 puan azalarak 92,35'ten 90,08'e düştü.

Türk lirasının değeri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,42 ve Yİ-ÜFE bazında 7,53 puan azaldı.

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