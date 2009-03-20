Reebok 'un yeni koleksiyonu

2009 baharında, bej rengi podyumlarda ağırlığını koysa da, baharı renklendirecek seçenekler daima mevcut. Spor ayakkabı dünyası buna bir örnek. Spor markaları, gökkuşağının her renginde bayan spor ayakkabılarıyla baharı şenlendireceğe benziyor.



Reebok‘ın bayanlar için hazırladığı lifestyle koleksiyonu gözümüze takılanlardan biri. 2009′da Reebok seksenlerin renk cümbüşünü geri getiriyor.



Boya kalemlerinin bütün renkleri Reebok spor ayakkabılarda: Pembe kamuflajdan, dore çizgilere, gri pamuklu penyeden, pötikarelere her renk ve ahenkte spor ayakkabıyla Reebok bayan serisi bu bahar gönülleri fethedecek gibi..





