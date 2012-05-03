Anonymous'tan RedHack'e 'süt' desteği

Anonymous RedHack'e destek verdi, Türkiye'de 4 siteyi hackledi. İnsanlık örgütü Anonymous, sosyalist hackerlar RedHack'e destek eylimi başlattı. Sırasıyla Sağlık Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in şahsi internet sayfası, TÜBİTAK'ın internet sayfasını ve son olarak da TTNET'in internet sitesini belirli aralıklar ile sistemlerini kapatan grup Twitter hesaplarından şu duyuruları yaptı:

- Sistemine çok güvenen TÜBİTAK Anonymous tarafından kapatıldı.

- Recep Akdağ: Server is too busy

- Sevgili Türk Hükümeti... Bizi kabul edeceğinizi söylemiştik

- Görevini yerine getirmeyen Sağlık Bakanlığı

- Sakin ol Cemaat, sakin ol

- Hadi bir hedef söyleyin de başlayalım... Çok sabırsızlandık. #redhack #anonymous