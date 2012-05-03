T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anonymous'tan RedHack'e 'süt' desteği

Redhack'in bugün okullara dağıtılan sütleri üreten firmaların internet sayfalarını hacklemesinden sonra Anonymous'un desteğini aldılar

03 Mayıs 2012 19:30

Anonymous RedHack'e destek verdi, Türkiye'de 4 siteyi hackledi. İnsanlık örgütü Anonymous, sosyalist hackerlar RedHack'e destek eylimi başlattı. Sırasıyla Sağlık Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in şahsi internet sayfası, TÜBİTAK'ın internet sayfasını ve son olarak da TTNET'in internet sitesini belirli aralıklar ile sistemlerini kapatan grup Twitter hesaplarından şu duyuruları yaptı: 

- Sistemine çok güvenen TÜBİTAK Anonymous tarafından kapatıldı. 

- Recep Akdağ: Server is too busy

- Sevgili Türk Hükümeti... Bizi kabul edeceğinizi söylemiştik

- Görevini yerine getirmeyen Sağlık Bakanlığı 

- Sakin ol Cemaat, sakin ol 

- Hadi bir hedef söyleyin de başlayalım... Çok sabırsızlandık. #redhack #anonymous  

 

 

ETİKETLER

RedHackSağlık bakanlığımelih gökçektübitakanonymoushacker

İlgili Haberler

Redhack, İçişleri Bakanlığı internet sayfasını hackledi

Türk Wikileaks'i olarak bilinen Redhack grubunun bu seferki hedefi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu

RedHack'in lideri 'Şirin Baba' çıktı!

'RedHack’te birden fazla MaNYaK var. O bir sembol. Gerçi artık MaNYaK yerine Şirin Baba’yı önder seçtik, daha sevimli'

RedHack'in bu seferki hedefi süt firmaları oldu

Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Gülen Cemaati'ne ait internet sayfaları derken şimdi de 1193 ilköğretim öğrencisini zehirleyen sütü dağıtan firmaların internet sitesi hacklendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24