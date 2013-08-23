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Redhack, Türkiye Belediyeler Birliği'ni hackledi

Redhack, tbb.gov.tr adresinde ikamet eden internet sitesini hackleyerek, sistemdeki tüm kullanıcı kimlik no ve şifrelerini yayınladı

23 Ağustos 2013 19:40

Hacktivist grup Redhack, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tbb.gov.tr adresinde ikamet eden internet sitesini hackleyerek, sistemdeki tüm kullanıcı kimlik no ve şifrelerini yayınladı.

Öncelikle Twitter hesaplarından bir paylaşımda bulunarak hedeflerindeki yeni kuruma dair ipuçları veren Redhack; "15 dakika içinde Kendini "baş" sanan birine ait bir sistemin tüm kullanıcı kimlik no ve sifrelerini yayınlıyoruz." dedi.

 

'Tüm direniş şehitlerine ithafen'

 

Belirttikleri süre sona erince; "Kadir Topbaş'ın "baş" olduğu Türkiye Belediyeler Birliği"nin sistemine sızdıklarını ilan eden hacktivistler, TBB'nin veri tabanındaki tüm kimlik no ve şifrelerini takipçileriyle paylaştı. Verdikleri kullanıcı bilgileriyle sisteme nasıl giriş yapılacağının da detaylarını paylaşan Redhack üyeleri, Eylem Ali İsmail Korkmaz başta olmak üzere tum direniş şehitlerine ve Utku Kali'ya ithafen olduğunu belirtti.

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