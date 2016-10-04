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Medya

RedHack RTÜK'ün internet sitesini hackledi

Özgür Basına ve @imc_televizyonu yönelik saldırıları kınıyoruz!"

04 Ekim 2016 20:53

RedHack adlı hacker grubu, İMC TV ve Hayatın Sesi TV'nin kapılarını mühürleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesini çökertti.

Canlı yayın sırasında RTÜK yetkilileri ve polis ekipleri tarafından basılan İMC TV ve Hayatın Sesi TV'nin yayınına kanun hükmünde kararnameler (KHK) gerekçe gösterilerek son verilmişti. Hayatın Sesi TV'nin reji odası mühürlenmişti.

RTÜK'ün ‘www.rtuk.org.tr' adresindeki resmi internet sitesini hackleyen RedHack, eyleme dair mesajı ve ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Mesajda şöyle dendi:

"Özgür Basına ve @imc_televizyonu yönelik saldırıları kınıyoruz! Cuntanın RTÜK Yayınına ara veriyoruz http://www.rtuk.gov.tr DOWN!#RedHack"

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