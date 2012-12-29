Redhack ODTÜ'ye destek için Niğde Üniversitesi'nin sitesini hackledi

Redhack adlı hacker grubu, ODTÜ'ye destek amaçlı Niğde Üniversitesi'nin internet sitesini hackledi.

Bugüne kadar bir çok kamu kuruluşunun internet sitesini hackleyen 'Redhack'in bu seferki hedefi Niğde Üniversitesi oldu. Redhack, bu eylemi, ODTÜ'ye destek amacıyla yaptıklarını açıkladı.

Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konseyi Başkanlığı, ODTÜ'de çıkan olaylardan sonra bir açıklama yayınlayarak yaşananların bir hak arayışı olmadığını belirtmiş ve eylemin illegal yapılara hizmet verdiğini iddia etmişlerdi.

Açıklamada çıkan olaylar kınanarak "Şiddetle hak ve özgürlük aranmayacağını bilmesi gereken bir öğrencinin, ODTÜ gibi 500 tam puanla girilebilen bir okulda bu tür olaylar gerçekleştirilmesi insanlık ve mantık adına büyük bir çelişkidir" denilmişti.