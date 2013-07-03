T24 LogoT24 Logo
Gündem

RedHack bu kez Diyanet'i hackledi

Hacker grubu RedHack, Sivas Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini hackledi

03 Temmuz 2013 11:34

Sivas Katliamı'nın 20. yıldönümü nedeniyle eylem yapacaklarını açıklayan hacker grubu RedHack, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini hackledi.

RedHack eylemin gerekçesini sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki sayfasından “Bu eylem, 5 yıldızlı otellerde iftar yapıp 3 yıldızlı otellerde insan yakanlara cevaptir! Muslumanlari AKP tetikcisi Diyanet temsil edemez!” şeklinde duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veri bankasının giriş şifrelerindeki açığı da yayınlayan Redhack, Twitter’daki takipçilerinin veri bankasında oynamalar yapmasının yolunu açtı.

 

'Ayakkabıyla girdik kusura bakma'

 

RedHack’in verdiği kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girenler, Yaz Kuran Kursları listesine “Biz insan yakmasını çok iyi biliriz- AKP”, “Direndiyanet”, 'unutMADIMAKlımda" “Diyanet kusura bakma ayakkabıyla girdim” “Ethem Sarısülük ölümsüzdür” gibi başlıklar ekledi.  Redhack’in eylemin ardından açtığı #REDHACKHALKINDIR başlığı ise Twitter’da kısa sürede en çok bahsedilenler listesinde birinci sıraya yerleşti.

 

ETİKETLER

redhackdiyanetmadımaksivas katliamıgezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24