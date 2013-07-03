RedHack bu kez Diyanet'i hackledi

Sivas Katliamı'nın 20. yıldönümü nedeniyle eylem yapacaklarını açıklayan hacker grubu RedHack, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini hackledi.

RedHack eylemin gerekçesini sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki sayfasından “Bu eylem, 5 yıldızlı otellerde iftar yapıp 3 yıldızlı otellerde insan yakanlara cevaptir! Muslumanlari AKP tetikcisi Diyanet temsil edemez!” şeklinde duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veri bankasının giriş şifrelerindeki açığı da yayınlayan Redhack, Twitter’daki takipçilerinin veri bankasında oynamalar yapmasının yolunu açtı.

'Ayakkabıyla girdik kusura bakma'

RedHack’in verdiği kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girenler, Yaz Kuran Kursları listesine “Biz insan yakmasını çok iyi biliriz- AKP”, “Direndiyanet”, 'unutMADIMAKlımda" “Diyanet kusura bakma ayakkabıyla girdim” “Ethem Sarısülük ölümsüzdür” gibi başlıklar ekledi. Redhack’in eylemin ardından açtığı #REDHACKHALKINDIR başlığı ise Twitter’da kısa sürede en çok bahsedilenler listesinde birinci sıraya yerleşti.