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Dünya

Reddit’in kurucularından Aaron Swartz intihar etti

Swartz’un New York’un Brooklyn mahallesinde bulunan evinde kendisini asmış halde bulunduğu bildirildi

13 Ocak 2013 13:54

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Reddit’in kurucularından, internet aktivisti Aaron Swartz intihar etti. Bazı akademik belgeleri internette yaydığı için önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak Swartz’ın ölümüyle ilgili olarak ailesi ABD adalet sistemini ve savcıları suçluyor.

Swartz’un New York’un Brooklyn mahallesinde bulunan evinde kendisini asmış halde bulunduğu bildirildi. 26 yaşındaki aktivist, önümüzdeki günlerde JSTOR arşivindeki bazı akademik makaleleri çalıp internette ücretsiz yayma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacaktı.

Suçlu bulunması halinde Swartz’un onlarca yıl hapis ve dev para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyordu.

New York Adli Tabipliği’nden sözcü Ellen Borakove, Swartz’ın Cuma gecesi öldüğünü belirtti. Genç aktivistin cansız bedeninin kız arkadaşı tarafından bulunduğu belirtildi.


Ailesi ve internet dünyası yasta


Swartz ailesinden yapılan açıklamada, “Aaron’ın üç yeteneği yani sonsuz merakı, yaratıcılığı, zekası; empatisi ve çıkarsız, sonsuz sevme kapasitesi; adaletsizliğin kaçınılmaz olduğunu reddetmesi dünyayı ve hayatlarımızı çok daha aydınlık bir yer haline getirdi” denildi.

 

Haftaya mahkemeye çıkacaktı


Swartz 2008 yılında MIT’nin hesabını kullanarak JSTOR arşivinden milyonlarca makaleyi, ücretsiz paylaşım sitelerinde yaymak amacıyla bilgisayarına indirdiği için 2011 yılında Boston’da gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk yaptığı iddialarını reddeden Swartz’un önümüzdeki ay mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

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