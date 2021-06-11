Redd: Maçka'da yaptığımız bir konser değil bir eylemdi, niyetimiz sektörün içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekmek

Ünlü rock müzik grubu Redd, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle buluşamadığı dinleyicileriyle 7 Haziran'da İstanbul'daki Maçka Parkı'nda buluşması hakkında yaptığı açıklamada "Maçka'da yaptığımız bir konser değil, kamusal mekanda yapılmış, habersiz, hiçbir kişi, parti, kurumun bilgisi dahilinde olmayan bir eylemdi. Niyetimiz sektörün içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekmek ve sahnelerin açılması adına diğer sanatçı ve gruplara, bağımsız, anlık performanslarla bu hayati meseleye dikkat çekilebileceğine dair fikir vermekti" dedi.

"Kolektif bir çabayı önemsiyoruz"

Redd grubunun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı soru ve eleştirileri yanıtlamak adına; Maçka'da yaptığımız bir konser değil, kamusal mekanda yapılmış, habersiz, hiçbir kişi, parti, kurumun bilgisi dahilinde olmayan bir eylemdi.

Niyetimiz sektörün içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekmek ve sahnelerin açılması adına diğer sanatçı ve gruplara, bağımsız, anlık performanslarla bu hayati meseleye dikkat çekilebileceğine dair fikir vermekti. Etkinlik sonrası farklı illerden, parklardan davet aldık ancak biz bu işin öznesi olmak yerine kolektif bir çabayı önemsiyoruz.

Polis üç kez çalmayı bırakmamız için uyarıda bulundu, ikisi ekibimize biri de biz çalarken bize yapıldı. Elimizden geldiği kadar uzattık.

Son olarak, kamusal mekanlar var oldukları günden bu yana, politik meselelerin, toplumsal mücadele ve uzlaşmanın merkezinde olan yerlerdir."

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