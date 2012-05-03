Red Kit 10 Mayıs'ta İstanbul'da

"Red Kit İstanbul'da" sergisi, 10 Mayıs'ta Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde açılacak.Yapı Kredi Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çizgi roman araştırmacısı Didier Pasamonik'in küratörlüğünde hazırlanan sergi, 17 Haziran'a kadar görülebilecek.

Sergide, orijinal çizimler, karakterlerin oluşum süreçleri, çizgi roman endüstrisinin gelişimi, Red Kit evreninin perde arkası, Red Kit'e özgü dünya görüşü ve korsan çizimli albüm kapaklarından İzzet Günay-Sadri Alışık'lı sinema afişlerine kadar Red Kit'in Türkiye macerası yer alacak. Sergi, Türkiye'de bir çizgi roman kahramanı üzerine yapılan ender sergilerden biri olma özelliğini de taşıyor.

Yapı Kredi Kültür Merkezi, “Red Kit İstanbul'da” sergisine ek olarak mayıs ayında iki farklı etkinlik düzenleyecek. Merkezde 19 Mayıs'ta çocuklar için “Çocuklar Bu Sergide” yaratıcı dramayla okuma atölyesi ve 21 Mayıs'ta Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde Levent Cantek, Okay Gönensin ve Eray Canberk'in katılımıyla “Red Kit'in Türkiye Serüveni” adlı söyleşi gerçekleştirilecek.