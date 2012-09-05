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Yaşam

Red Bull'un varisi polise çarparak öldürdü

Red Bull enerji içeceğinin varisi arabasıyla bir polisi çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı

05 Eylül 2012 17:54

Tayland'da Red Bull enerji içeceğinin kurucularından Chaleo Yoovidhya’nın torunu Vorayuth Yoovidhya Ferrari'siyle motorsiklekti bir polise çarparak öldürdü.

Pazartesi sabahı yaşanan olayda, 27 yaşındaki Yoovidhya’nın polisin bedenini metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre kısa bir araştırmanın ardından yetkiler tarafından Chaleo Yoovidhya’nın evinde saklandığı öğrenilen genç adam, kıskıvrak yakalanarak sorguya alındı.

Suçlamaları kabul eden Yoovidhya, polisin aracının önünü kestiğini söyleyerek kazanın bu şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.

Forbes dergisi, 5.4 milyar dolarlık servetleriyle Yoovidhaya’ları Tayland’ın en zengin 4’üncü ailesi olarak tanıtmıştı.

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