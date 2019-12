Red Bull şaşırtmadı

T24 - İspanya Grand Prix’inin sıralama turlarında Red Bull yine ilk iki sırayı aldı. Kimilerine göre Formula 1’in gerçek başlangıcı olan Avrupa’da büyük sıçrama yapan Red Bull’u Hamilton, Alonso ve Button izleyecek. 2010 sezonunda istediğini bulamayan Schumacher, takım arkadaşını ilk kez sıralama turlarında geçmeyi başardı.





Avrupa GP’lerinin ilki olan İspanya’da takımlar her sene olduğu gibi büyük değişikliklerle boy gösterdi. Mekanik ve teknik değişikliklerle öteki takımlardan daha iyi zamanlar elde etmek için haftalardır durmaksızın çalışıyorlardı. Sıralama turlarına bakarak bu çalışmalardan kârlı ve zararlı çıkanların bir listesini yapabiliriz.





Pole pozisyonun sahibi olan Webber, üçüncü sıradaki Hamilton’ın bir saniye gibi önemli bir farkla önünde yer aldı. Red Bull yöneticilerinin sıralama turları öncesinde de Mclaren Mercedes’ten daha iyi konumda olduklarını bildirmeleri düşünülünce aradaki iki haftanın verimli kullanıldığı görülüyor. İspanya’da en iyi iki zamanı yapan Webber ve Vettel; böylece beşinci kez ilk çizgiyi almış oldu.





Geçen hafta, “İspanya’da benden büyük şeyler beklemek doğru değil. Belli oranda atılım yapacağız ancak bu çok büyük olmayacak,” diyen Schumacher’in takım arkadaşını geçmesi kendisi için bir milat olabilir ve bu motivasyonla İspanya’daki büyük yarışta kendine üst sıralarda yer bulabilir.





Ferrari, takımı kötü konumda olmasa da öteki üç büyük takımın biraz gerisinde kalmış gibi görünüyor. Massa, dokuzuncu; Alonso ise dördüncü sıradan start alacak. Alonso’nun arkasındaki seyirci desteği düşünülürse İspanya’yı lehlerine çevirememeleri onlar için yazık oldu.





İspanyol pilotlar, sıralama turlarının ilk bölümünde evlerinde olmanın rahatlığıyla daha önce elde edemedikleri bir ivme yakalamıştı. Öyle ki, geçen senenin çaylak pilotu Algersuari on ikinci, Pedro de la Rosa ise altıncılıkta kendilerine yer buldular. Ancak sonradan hızlarını geliştiremeyerek daha alt sıradalarda konumlandılar. İspanyolların göz bebeği Alonso ise bekleneni gerçekleştiremedi ve Pazar günkü büyük yarışta dördüncü sıradan yarışa başlayacak.





2010’un umut veren takımlarından Force India, bu sezonun en kötü sıralama turlarını geçirdi. Force India’nın iki pilotu da son sıralama turlarına kalmayı başaramadı. Aynı şekilde yeni takımlar HTR, Lotus ve Virgin; iki haftalık süreyi iyi değerlendiremeyerek son altı sıradaki yerlerine razı oldular.





Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)