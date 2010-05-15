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Spor

Red Bull Monaco'da da ilk sırada

Sezonun en başarılı takımı Red Bull, Monaco’da da pole pozisyonundan büyük yarışa başlayacak.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sezonun en başarılı  takımı Red Bull, Monaco’da da pole pozisyonundan büyük yarışa başlayacak. Yarış öncesinde, hızlı  pistlerin takımı Red Bull’a otoriteler tarafından çok şans tanınmasa da Mark Webber yine yapacağını yaptı.





Sezonun altıncı yarışı  Monaco GP’de altıncı kez pole pozisyonunu Red Bull takımının oldu. Alonso’nun sabah saatlerinde F10’un kontrolünü kaybetmesiyle aracına büyük hasar verdi ve sıralama turlarına kalamadı.  İspanyol pilot büyük yarışta son sıradan start alacak.


Sıralama turlarında büyük sürprizler yaşanmazken Monaco tarihinin en başarılı isimlerinden Schumacher, kendisine yedinci sırada yer bulabildi ve onu destekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Schumacher Monaco GP’ye yedinci sıradan başlayacak.


2010’daki sıralama turlarında pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Red Bull, Webber ile yine rakipsiz olduğunu gösterdi. İkinci sırada Renault’dan Kubica beklenmedik bir çıkış yaparken onları ikinci çizgide Vettel ve Massa izleyecek.


Yazı: Can Barış  Çevik (MİHA)

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