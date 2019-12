Red Bull Avrupa'da kaldığı yerden...

T24 -

Red Bull’un genç pilotu Vettel, Avrupa GP’de pole pozisyonun sahibi oldu. Vettel’i takım arkadaşı Webber ve Mclaren’dan Hamilton izledi. İki haftalık aradan sonra Red Bull yeniden ilk iki sırayı kapattı.Red Bull, Kanada’da pole pozisyonun Hamilton’a kaptırmıştı. Ayrıca birkaç yarıştır kendilerinden bekleneni veremeyen Red Bull takımı, f kanalına geri dönmeleri ve birkaç ayar değişikliğiyle çok hızlı şekilde döndü. Valencia’daki sıralama turları öncesinde eleştirilen takım, sıralama turlarında ilk iki sırayı almasıyla bir nebze rahatladı.Ferrari ve Mclaren pilotlarının kovalayacağı Red Bull pilotları büyük yarışta iyi bir kalkış yapmak istiyor. Vettel, basın toplantısında kalkış konusunda iyi olduklarını belirtse de arkalarından Hamilton’ın kalkacağını göz ardı etmemek gerekiyor.Avrupa GP’nin sürpriz takımı son sıralama turlarına kalan Williams oldu. Bu sene alttaki takımlara yakın performans çizen Williams, puanı kovalayacak. Mercedes GP ise birkaç haftadır süren düşüşüne devam ediyor. Büyük yarışta, Nico Rosberg on ikincilikten, Schumacher ise on beşincilikten başlayacak.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)