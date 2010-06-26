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Spor

Red Bull Avrupa'da kaldığı yerden...

Türkiye ve Kanada'nın ardından yeninden Avrupa'ya gelen Formula 1'de ilk iki sıra yeniden Red Bull pilotlarını oldu.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Sezonun 9. yarışı öncesi sıralama turlarında yeniden ilk iki sırayı alan Red Bull pilotları, Avrupa GP'de, Monaco'da bıraktıkları yerden devam edecekleri sinyalini verdi. Eski şampiyonlardan Schumacher ise sezonun en kötü derecelerinden birini Avrupa GP'deki sıralam turlarında 15'incilik ile elde etti.

   

Red Bull’un genç pilotu Vettel, Avrupa GP’de pole pozisyonun sahibi oldu. Vettel’i takım arkadaşı Webber ve Mclaren’dan Hamilton izledi. İki haftalık aradan sonra Red Bull yeniden ilk iki sırayı kapattı.

Red Bull, Kanada’da pole pozisyonun Hamilton’a kaptırmıştı. Ayrıca birkaç yarıştır kendilerinden bekleneni veremeyen Red Bull takımı, f kanalına geri dönmeleri ve birkaç ayar değişikliğiyle çok hızlı şekilde döndü. Valencia’daki sıralama turları öncesinde eleştirilen takım, sıralama turlarında ilk iki sırayı almasıyla bir nebze rahatladı.

  

Ferrari ve Mclaren pilotlarının kovalayacağı Red Bull pilotları büyük yarışta iyi bir kalkış yapmak istiyor. Vettel, basın toplantısında kalkış konusunda iyi olduklarını belirtse de arkalarından Hamilton’ın kalkacağını göz ardı etmemek gerekiyor.

Avrupa GP’nin sürpriz takımı son sıralama turlarına kalan Williams oldu. Bu sene alttaki takımlara yakın performans çizen Williams, puanı kovalayacak. Mercedes GP ise birkaç haftadır süren düşüşüne devam ediyor. Büyük yarışta, Nico Rosberg on ikincilikten, Schumacher ise on beşincilikten başlayacak.


Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)


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