'Recm için tesis yok Sakine’yi asabiliriz'

T24 - "Zina yaptığı" ve "cinayete yardım ettiği" gerekçesiyle recmedilmesine karar verilen İranlı Sakine Muhammedi Aştiyani'nin, recm için gerekli tesisin olmadığı gerekçesiyle idam edilebileceği açıklandı.



Uluslararası kamuoyunun iki yıldır süren baskısı nedeniyle, hakkında verilen recm hükmünün uygulanamadığı Aştiyani’nin neden taşlanarak öldürülmeyeceği dün ilginç bir açıklamayla duyuruldu.



İran’ın Doğu Azerbaycan eyalet mahkemesini yöneten Malik Ejder Şerifi, Fars Haber Ajansı’na verdiği demeçte, “Recmi gerçekleştirmeye uygun bir tesisimiz yok” dedi. Şerifi, İran yargısının başında bulunan Ayetullah Sadık Laricani’nin bu nedenle, “Eğer şeriata uygun recm gerçekleştirilecek tesis yoksa, asıl amaç ölüm cezasını infaz olduğuna göre, bu durumda onu asarak idam edebiliriz” dediğini aktardı. Şerifi, 10 yıllık hapis cezası çeken Aştiyani’nin infazı için “acele etmeyeceklerini”, bunun yerine din alimlerinin kesin ve net bir karar almasını bekleyeceklerini vurguladı.



Tebriz Cezaevi’nde tutulan Aştiyani’nin, kocası İbrahim Kaderzade’nin 2005 yılında, kuzeni İsa Tahiri tarafından öldürülmesine yardım ettiğine ve Tahiri’yle evlilik dışı ilişkiye girmek suretiyle zina yaptığına hükmedilmişti. Uluslararası örgütler, cinayete iştirak suçlamasının, Batı’dan gelen tepkileri azaltmak için uydurulduğunu savunuyor.



