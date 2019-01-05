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Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M

05 Ocak 2019 19:41

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M.A. adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan S.A.\'nin satışı reçeteye tabi olan bazı hapları, yasa dışı yollarla sattığı yönünde ihbar aldı. Polis, S.A.\'yı takibe aldı. Eczacı kalfasına, hapları satacağı sırada suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan S.A.\'nın üzerinde 545 adet farklı türde hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi.

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