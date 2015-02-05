Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mektup göndermeye 18 ay hapis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan olduğu dönemde imzasının taklit edildiği sahte mektupla kendisini iş adamı Mehmet Kutman'a iş ortağı olarak tavsiye etmekle suçlanan sanık Berat Altın, “dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Berat Altın ile müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız katıldı.



Duruşmada, esas hakkında son savunmasını yapan sanık Berat Altın, bu belgenin kim tarafından gönderildiğinin anlaşılamadığını, kurye ile veya başka bir yol ile gönderilmişse bunun araştırılması gerektiğini söyledi. “Belge üzerinde parmak izim var ise o zaman suçlanabilirim” diyen sanık Altın, belgenin kendisi tarafından gönderildiğinin ispat edilmediğini savundu. Sanık Altın, beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Berat Altın'ı “dolandırıcılık” suçundan 6 ay hapis ile 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Altın'ı “özel belgede sahtecilik” suçundan da 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanık Berat Altın toplamda 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın sabıkalı oluşunu göz önüne alarak, herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.