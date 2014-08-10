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Politika

Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok ve en az oy aldığı iller

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, en çok ve en az oy aldığı iller Rize ve Tunceli olarak göze çarptı

10 Ağustos 2014 22:00

Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın ilk kez sandık başına gittiği seçimde Recep Tayyip Erdoğan en çok ili memleketi Rize’de aldı. Saat 19.01 itibariyle, kesin olmayan sonuçlara göre, Rize’den gelen ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 81’ini aldı. 

Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 18, Selahattin Demirtaş ise yüzde 1,2 oy almış durumda.. 

Recep Tayyip Erdoğan en az oyu ise Tunceli’de aldı. 

Tunceli’de Selahattin Demirtaş yüzde 44, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 32, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 24’lerde.

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