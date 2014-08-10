Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok ve en az oy aldığı iller

Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın ilk kez sandık başına gittiği seçimde Recep Tayyip Erdoğan en çok ili memleketi Rize’de aldı. Saat 19.01 itibariyle, kesin olmayan sonuçlara göre, Rize’den gelen ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 81’ini aldı.

Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 18, Selahattin Demirtaş ise yüzde 1,2 oy almış durumda..

Recep Tayyip Erdoğan en az oyu ise Tunceli’de aldı.

Tunceli’de Selahattin Demirtaş yüzde 44, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 32, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 24’lerde.